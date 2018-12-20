Компания McLaren показала специальную модификацию гиперкара P1 GTR





Авто разработали в подразделении McLaren Special Operations. Машина включает в себя прокаченный силовой агрегат, обновленную аэродинамику, которая обеспечивает большую прижимную силу. В транспортном средстве доработали кожух моторного отсека. Машина оснащается золотым теплозащитным экраном на 24 карата. Кроме технических доработок, транспортное средство наделили специальным красно-белым оттенком, который напоминает McLaren MP4/4. В данной версии Сенна смог победить в 1988 году. На транспортное средство нанесли логотипы известного автогонщика: флаг Бразилии и номер 12. Покраской автомобиля занимались 800 часов. Для реализации данного проекта понадобилось 3 года.Автомобиль выпустили в единственном экземпляре. Заказчиком является один из коллекционеров. Его имя пока держится в секрете. Стоимость уникальной версии гиперкара McLaren также пока неизвестна.