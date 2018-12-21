Ученые: Одно яйцо в день существенно снижает риск инсульта
Группа ученых из Китая и Британии провела исследования и установила, что риск инсульта на 26% может снизить употребление одного яйца в день. Результаты исследования появились в одном из профильных научных изданий.
Эксперты провели анализ данные 500 тысяч человек, возраст которых составил от 30 до 79 лет. Эта информация была получена в течение четырех лет, в опросе принимали участие китайские граждане.
Из всех претендентов ученые отобрали 420 человек, за состоянием здоровья которого следили девять лет. Установлено, что те, кто ел яйца каждый день, имел меньший шанс заболеть инсультом. Кроме этого, на 18% снижается риск развития сердечно-сосудистых недугов.
В то же время здесь имеются определенные показания. Перед тем, как каждый день употреблять яйца, нужно проконсультироваться с медицинским специалистом.
Эксперты провели анализ данные 500 тысяч человек, возраст которых составил от 30 до 79 лет. Эта информация была получена в течение четырех лет, в опросе принимали участие китайские граждане.
Из всех претендентов ученые отобрали 420 человек, за состоянием здоровья которого следили девять лет. Установлено, что те, кто ел яйца каждый день, имел меньший шанс заболеть инсультом. Кроме этого, на 18% снижается риск развития сердечно-сосудистых недугов.
В то же время здесь имеются определенные показания. Перед тем, как каждый день употреблять яйца, нужно проконсультироваться с медицинским специалистом.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:30