Ученые: Одно яйцо в день существенно снижает риск инсульта





Эксперты провели анализ данные 500 тысяч человек, возраст которых составил от 30 до 79 лет. Эта информация была получена в течение четырех лет, в опросе принимали участие китайские граждане.Из всех претендентов ученые отобрали 420 человек, за состоянием здоровья которого следили девять лет. Установлено, что те, кто ел яйца каждый день, имел меньший шанс заболеть инсультом. Кроме этого, на 18% снижается риск развития сердечно-сосудистых недугов.В то же время здесь имеются определенные показания. Перед тем, как каждый день употреблять яйца, нужно проконсультироваться с медицинским специалистом.