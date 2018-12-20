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Астероид Oumuamua может оказаться космическим зондом пришельцев

Уфологи предполагают, обнаруженный в прошлом году в Солнечной системе астероид Оумуамуа (Oumuamua) может оказаться вовсе не небесным объектом, а зондом, запущенным в космические просторы представителями иных цивилизаций. Специалисты утверждают, предполагаемый зонд пересёк границы Солнечной системы ещё в 1837 году, и только через 180 лет был обнаружен земными радиотелескопами.

Астероид Oumuamua может оказаться космическим зондом пришельцев

Конспирологи отмечают, со времени обнаружения объект постепенно приближался к Земле, но в какой-то момент он просто остановился, что совсем не типично для космического тела, а скорее, утверждает о его искусственном происхождении. Специалисты предполагают, он направлялся к Солнцу, а не к Земле, но причину остановки ничем объяснить пока не могут, пишет The Sun.

Другие же уфологи уверены, Oumuamua именно астероид, в противном случае он должен был излучать радиоволны или другие сигналы, но ни одному из приборов не удалось зафиксировать ничего подобного. Исходя из этого, они считают теорию о зонде космических пришельцев абсолютно беспочвенной и бездоказательной.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:32

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