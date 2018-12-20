Астероид Oumuamua может оказаться космическим зондом пришельцев





Конспирологи отмечают, со времени обнаружения объект постепенно приближался к Земле, но в какой-то момент он просто остановился, что совсем не типично для космического тела, а скорее, утверждает о его искусственном происхождении. Специалисты предполагают, он направлялся к Солнцу, а не к Земле, но причину остановки ничем объяснить пока не могут, пишет The Sun.Другие же уфологи уверены, Oumuamua именно астероид, в противном случае он должен был излучать радиоволны или другие сигналы, но ни одному из приборов не удалось зафиксировать ничего подобного. Исходя из этого, они считают теорию о зонде космических пришельцев абсолютно беспочвенной и бездоказательной.