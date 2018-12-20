Илья Яббаров поддержал Маргариту Ларченко в желании стать певицей

В следующем году молодой человек даже намерен жениться на избраннице, причем сделать это в периметре, дабы потратить на свадьбу как можно меньше денег. А пока 2019 год еще не наступил, Илья решил заняться певческой карьерой Марго. Он уже выбрал для нее подходящую песню, а также поговорил с работниками студии звукозаписи, куда девушка съездила пару дней назад.Многие поклонники реалити-шоу уже смирились с тем, что некоторые участники пытаются запеть, хотя не имеют ни голоса, ни слуха. Поэтому они спокойно реагируют на ужасное исполнение ребят, верящих в то, что их увидит какой-нибудь продюсер и сделает из них успешных звезд шоу-бизнеса.Однако услышав пение Ларченко, публика не стала молчать и посоветовала девушке больше не издеваться над ушами окружающих и перестать мечтать о сцене, так как никаких талантов у нее нет: ни голоса, ни слуха, ни красивой внешности, ни харизмы. Яббаров, который сначала и сам очень долго смеялся после выступления своей возлюбленной, понял, что повел себя не красиво, и поспешил исправиться в глазах Риты, поддержав ее в соцсетях.По словам Ильи, музыкальное образование ничего не решает, главное петь душой и ежедневно работать над собой. Он утверждает, что всегда будут люди, которые плохо высказываются, смеются и критикуют, но важно не обращать на них внимания и двигаться дальше к поставленной цели, только так можно чего-то добиться.«Кто бы, что мне не писал и не говорил, я на них не обращаю внимание и потихоньку делаю своё дело, комментируют они меня, а не я их))) вот в этом и большая разница», - написал парень на своей странице в Instagram.