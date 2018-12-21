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Названы привычки, помогающие стать моложе на 30 лет

Ученые после проведения очередного исследования назвали ряд привычек, которые помогут стать моложе минимум на 30 лет. По словам экспертов, в этом плане значительную роль выполняет двигательная активность.

Названы привычки, помогающие стать моложе на 30 лет

Результаты проведенных экспериментов показали, что люди, занимающиеся спортом, имеют более лучшее состояние сердечно-сосудистой системы, чем у тех, кто предпочитает вести сидячий образ жизни. То же самое касается дыхательных органов. Чтобы держать себя в форме, рекомендуется в день ходить не менее 30-40 минут.

Вторая привычка заключается в выработке образа, к которому будет стремиться каждый человек, имея четкий план. Психологический аспект также имеет немаловажное значение в вопросе влияния на молодость. В частности, рекомендуется научиться брать под контроль собственные мысли.

Ученые рекомендуют слушать себя и свой голос, чтобы привести в баланс состояние нервной системы, поскольку именно она влияет на развитие многочисленных заболеваний. Также специалисты считают, что необходимо уметь прощать, быть уверенным в собственных силах, чтобы повысить энергетическое поле.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 08:00

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