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Жителей Калифорнии напугало светящееся облако

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено необычное светящееся облако. Данное явление сильно напугало жителей Калифорнии.

Жителей Калифорнии напугало светящееся облако

Житель Северной Калифорнии рассказал, что они с супругой ехали в автомобиле и заметили необычное явление в небе. В доказательство своих слов мужчина опубликовал в социально сети Twitter небольшой ролик, который стал набирать популярность в Интернете. На видео запечатлено темное небо, которое вдруг освещает непонятный объект. Пользователи Сети сравнили его со светящимся облаком. Сам житель Северной Калифорнии написал в комментарии под роликом: "Извините за звук дефростера, неужели это был Метеор? Ракета?". Пользователи Сети, просмотревшие данный ролик, были весьма напуганы увиденным. Некоторые решили, что на Землю упал НЛО. Другие уверены, что это некая сущность из потустороннего мира.

Но один из сотрудников Калифорнийского университета, который внимательно изучил видео, пояснил, что такой след мог оставить после себя метеорит. Также специалист рассказал, что вскоре после захода солнца в небе был обнаружен яркий метеорит, и это подтверждает его слова о падении небесного тела.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:28

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