В Испании тестируют Nissan Dayz новой генерации
На дорогах в Испании замечен миниатюрный хэтчбек Nissan Dayz нового поколения. Модель, которая первоначально будет продаваться на рынке Японии, отправлена на испытания подальше, чтобы избежать посторонних глаз, ведь существует маленькая вероятность, что автомобиль рассекретят местные жители.
Производитель оснастил Nissan Dayz плотным камуфляжным слоем. Несмотря на это, удалось рассмотреть форму фонарей хэтчбека – они имеют вертикальную форму, чтобы оставить место для проема пятой по счету двери.
По углам кузова, согласно классическому варианту, расположены колеса, сам же силуэт является коробчатым. К слову, в передней стойке автомобиля исчезло треугольное окно, вместо него непосредственно в самой двери появилась стеклянная секция. На тестовых прототипах Nissan Dayz присутствует решетка V-motion в стиле последних моделей марки, также имеется необычная сетка с рельефными ячейками.
Формат кей-кара не позволяет производителю разогнаться в плане технических характеристик мотора. Под ним будет расположен трехцилиндровый агрегат объёмом 660 кубов, отдача составит 49 или 64 лошадиных силы в зависимости от комплектации.
Производитель оснастил Nissan Dayz плотным камуфляжным слоем. Несмотря на это, удалось рассмотреть форму фонарей хэтчбека – они имеют вертикальную форму, чтобы оставить место для проема пятой по счету двери.
По углам кузова, согласно классическому варианту, расположены колеса, сам же силуэт является коробчатым. К слову, в передней стойке автомобиля исчезло треугольное окно, вместо него непосредственно в самой двери появилась стеклянная секция. На тестовых прототипах Nissan Dayz присутствует решетка V-motion в стиле последних моделей марки, также имеется необычная сетка с рельефными ячейками.
Формат кей-кара не позволяет производителю разогнаться в плане технических характеристик мотора. Под ним будет расположен трехцилиндровый агрегат объёмом 660 кубов, отдача составит 49 или 64 лошадиных силы в зависимости от комплектации.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 04:00