Утренник сына растрогал Сергея Лазарева до слёз

Сергей Лазарев долгое время скрывал, что у него растёт сын и только недавно стал изредка делиться кадрами с подрастающим наследником. В одном из интервью он рассказывал, часто на гастролях скучает по Никите, тогда, не раздумывая садится на ближайший рейс и летит, чтобы хоть немного времени пробыть рядом с мальчиком.Недавно счастливый отец побывал на новогоднем утреннике в детском саду и снял памятный ролик с выступления сына. Певец пишет, что просто поражается, как быстро растут дети, становятся талантливее, красивее, умнее. Лазарев всё выступление просидел с полными слёз глазами от переполнявшего восторга и ощущения радости.Своим счастьем певец поделился с поклонниками, попросив людей, желающих оставить какой-либо негативный отзыв не делать этого, он не для того показывает сына, чтобы его обсуждали. Фолловеры оставили большое количество позитивных откликов, поздравили Лазарева и Никиту с наступающими праздниками и написали множество разных приятных каждому родителю слов.