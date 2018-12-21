Утренник сына растрогал Сергея Лазарева до слёз
Российский певец, экс-участник популярного дуэта «Smash!» Сергей Лазарев на странице в Instagram поделился с поклонниками роликом с выступления сына Никиты. Певец написал, детский утренник маленького наследника растрогал его до слёз.
Сергей Лазарев долгое время скрывал, что у него растёт сын и только недавно стал изредка делиться кадрами с подрастающим наследником. В одном из интервью он рассказывал, часто на гастролях скучает по Никите, тогда, не раздумывая садится на ближайший рейс и летит, чтобы хоть немного времени пробыть рядом с мальчиком.
Недавно счастливый отец побывал на новогоднем утреннике в детском саду и снял памятный ролик с выступления сына. Певец пишет, что просто поражается, как быстро растут дети, становятся талантливее, красивее, умнее. Лазарев всё выступление просидел с полными слёз глазами от переполнявшего восторга и ощущения радости.
Своим счастьем певец поделился с поклонниками, попросив людей, желающих оставить какой-либо негативный отзыв не делать этого, он не для того показывает сына, чтобы его обсуждали. Фолловеры оставили большое количество позитивных откликов, поздравили Лазарева и Никиту с наступающими праздниками и написали множество разных приятных каждому родителю слов.
Сергей Лазарев долгое время скрывал, что у него растёт сын и только недавно стал изредка делиться кадрами с подрастающим наследником. В одном из интервью он рассказывал, часто на гастролях скучает по Никите, тогда, не раздумывая садится на ближайший рейс и летит, чтобы хоть немного времени пробыть рядом с мальчиком.
Недавно счастливый отец побывал на новогоднем утреннике в детском саду и снял памятный ролик с выступления сына. Певец пишет, что просто поражается, как быстро растут дети, становятся талантливее, красивее, умнее. Лазарев всё выступление просидел с полными слёз глазами от переполнявшего восторга и ощущения радости.
Своим счастьем певец поделился с поклонниками, попросив людей, желающих оставить какой-либо негативный отзыв не делать этого, он не для того показывает сына, чтобы его обсуждали. Фолловеры оставили большое количество позитивных откликов, поздравили Лазарева и Никиту с наступающими праздниками и написали множество разных приятных каждому родителю слов.