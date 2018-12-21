АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Утренник сына растрогал Сергея Лазарева до слёз

Российский певец, экс-участник популярного дуэта «Smash!» Сергей Лазарев на странице в Instagram поделился с поклонниками роликом с выступления сына Никиты. Певец написал, детский утренник маленького наследника растрогал его до слёз.

Утренник сына растрогал Сергея Лазарева до слёз

Сергей Лазарев долгое время скрывал, что у него растёт сын и только недавно стал изредка делиться кадрами с подрастающим наследником. В одном из интервью он рассказывал, часто на гастролях скучает по Никите, тогда, не раздумывая садится на ближайший рейс и летит, чтобы хоть немного времени пробыть рядом с мальчиком.

Недавно счастливый отец побывал на новогоднем утреннике в детском саду и снял памятный ролик с выступления сына. Певец пишет, что просто поражается, как быстро растут дети, становятся талантливее, красивее, умнее. Лазарев всё выступление просидел с полными слёз глазами от переполнявшего восторга и ощущения радости.

Утренник сына растрогал Сергея Лазарева до слёз

Своим счастьем певец поделился с поклонниками, попросив людей, желающих оставить какой-либо негативный отзыв не делать этого, он не для того показывает сына, чтобы его обсуждали. Фолловеры оставили большое количество позитивных откликов, поздравили Лазарева и Никиту с наступающими праздниками и написали множество разных приятных каждому родителю слов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi выпустила компактный фотопринтер за $72
Утренник сына растрогал Сергея Лазарева до слёз
Собака Светланы Бондарчук появилась на обложке
Ателье Italdesign презентовали бизнесвэн для
Ученые предложили способ шифрования при помощи
Дочь Дмитрия Маликова Стефанию "затравили" в Сети
Платёжную систему Huawei Pay запустили в России
Система доставки лекарств бактериями расширит
Компания McLaren показала специальную модификацию
Маргарита Овсянникова рада победе Романа Капаклы
Александра Гозиас умоляет своих подписчиков о
Психологи: В течение жизни люди проходят через
Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой
Голосовой помощник "Алиса" стала экскурсоводом
Возобновлено производство стратегических
Астероид Oumuamua может оказаться космическим
Илья Яббаров поддержал Маргариту Ларченко в
Жителей Калифорнии напугало светящееся облако
Светлана Светикова показала поклонникам
Телепроект «Дом-2» разыскивает семьи, которые
Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман
Максим Виторган в Instagram показал голое фото
Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна
Владимир Путин рассказал о музыкальных
Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал
Тимати благодарит Владимира Путина за высокую
Гуру здорового образа жизни признал полезным
Алексей Ягудин даст бесплатные уроки фигурного
AnTuTu: Опережение по тестам Lenovo Z5 Pro
Золотодобывающая компания Кенеса Ракишева
Просмотреть все новости