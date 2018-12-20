Телепроект «Дом-2» разыскивает семьи, которые желают спасти свой брак





Несколько месяцев назад руководство телестройки объявило о том, что намерено запустить шоу, на котором они смогут помогать семьям, находящимся на грани развода.Выяснилось, что сначала организаторы «Дом-2» планировали все совсем по-другому. Они хотели в одном из выпусков «Бородина против Бузовой» поднять тему разводов не только участников проекта, но и простых людей, однако увидели, что телезрителей мало интересуют отношения семей, которые не имеют никакого отношения к реалити-шоу.А чуть позже Надежда Ермакова сообщила о том, что телешоу объявляет кастинг для пар, которые хоть и имеют проблемы в семействе, но все-таки хотят сохранить брак. Тогда Надя подчеркнула, что эти семьи не будут участвовать в одноразовой съемке, а станут участниками «Дома-2» и будут решать свои проблемы под камерами.И вот сегодня стало известно, что несмотря на то, что времени прошло довольно много после того, как был объявлен кастинг, семейные пары по-прежнему разыскиваются. Есть информация, что уже даже появлялись желающие, которые бы хотели принять участие в новом телешоу, однако организаторы проекта по-прежнему откладывают его запуск.С чем это связано, пока не удалось выяснить, однако зрители «Дома-2» советуют руководству начать с участников проекта, которые уже успели развестись, к примеру, с Александра Гобозова и Алианы Устиненко.