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Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман Гриценко тайно встречаются

В свое время отношения участника телестройки "Дом-2" Романа Гриценко и ведущей этого реалити-шоу Ольги Бузовой широко обсуждались зрителями.

Молодой человек очень долго добивался "поющую ведущую". И вот есть надежда, что усилия Романа всё-таки закончились результативно - Гриценко смог добиться Бузову.

Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман Гриценко тайно встречаются

На такие мысли наталкивает видеоролик от Маши Кохно, которая выложила видео с новогоднего выпуска телестройки. Обращаясь к Роме, Мария прямо спрашивает: «Рома ты рад, что встречаешься с Бузовой?».

Однако парень увильнул от ответа и сказал девушке совсем другое, хотя косвенно относящееся к вопросу.

«Меня больше радует тот факт, что теперь я ведущий», - говорит Гриценко.

По всей вероятности, контракт запрещает Оле иметь парня на проекте, чтобы ее популярность среди юношей не падала.

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🤭ИНТРИГА/ФЕЕРИЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ!🤭 . Обожаю #дом2❤️ Вчера прошли съемки новогоднего выпуска. Мне все очень понравилось! Там такая «своя атмосфера», кто был, тот поймёт. Каждый раз как прихожу, так хочется остаться...В жизни, я думаю редко, когда испытаешь настолько сильные эмоции🙈💕 Вчера кстати @buzova86 и @romangritsenko13 увиделись😏 Так что обязательно сморите новогодний выпуск дома 2! Будет эх, как эмоционально и интересно!😂 . Ждёте Рому на проект? Думаете, был ли у них шанс с Олей?❤️ . #дом2видео #новыйгод #дом2тнт #дом2съемки #дом2новости #машакохно #ольгабузова #романгриценко #майядонцова #алексейкупин

Публикация от Мария Кохно (@marynova888)



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:49

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