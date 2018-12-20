Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман Гриценко тайно встречаются

«Меня больше радует тот факт, что теперь я ведущий», - говорит Гриценко.

Молодой человек очень долго добивался "поющую ведущую". И вот есть надежда, что усилия Романа всё-таки закончились результативно - Гриценко смог добиться Бузову.На такие мысли наталкивает видеоролик от Маши Кохно, которая выложила видео с новогоднего выпуска телестройки. Обращаясь к Роме, Мария прямо спрашивает:Однако парень увильнул от ответа и сказал девушке совсем другое, хотя косвенно относящееся к вопросу.По всей вероятности, контракт запрещает Оле иметь парня на проекте, чтобы ее популярность среди юношей не падала.