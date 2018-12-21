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Ателье Italdesign презентовали бизнесвэн для китайских богачей

Представители ателье Italdesign продемонстрировали бизнесвэн для китайских богатых автолюбителей. За основу взяли удлиненную версию Mercedes V 260 L. Ряд итальянских тюнеров из неё сделали офис на колесах.

Ателье Italdesign презентовали бизнесвэн для китайских богачей

Авто комплектуется бензиновым 2-литровым турбодвигателем на 211 лошадиных сил. Специалисты полностью переработали интерьер. Место водителя осталось без изменений. Спереди пассажирское сиденье предназначено для охранника. В отсеке для пассажиров установили пару премиальных кресел для предпринимателя, а также его партнёров. Более простое сидение установлено для секретаря. Посредине установлены складные стальные столики. Стоит отметить, что перед каждым сиденьем имеются сенсорные дисплеи. Авто внутри отделано натуральным деревом и высококачественной кожей.

Экстерьером занимался Филиппо Перини совместно с командой высококвалифицированных дизайнеров. V-Class получил передний бампер со специальными треугольными элементами, который расположен в нижней части. На нём имеются жёлтые линии по бокам. Такого рода минивэн должен появиться в 2019 году. Транспортное средство за пределами китайского государства не собираются реализовывать. Авто будет производить китайская фирма Xingchi Automobiles.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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