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Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна настоящее модное шоу

Будущая супруга Иосифа Оганесяна Александра Черно сразила своего возлюбленного яркими нарядами.

Александра решила устроить для Иосифа настоящее шоу в то время, пока ее избранник, лежа на кровати, выступал в образе модного критика. Совсем скоро Черно и Иосиф официально оформят свои отношения. Сама свадьба запланирована на 22 декабря, а это значит, что уже 23 декабря влюбленные проснутся в статусе семейной парочки.

Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна настоящее модное шоу

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, из которого становится понятно, что Александра одевается на то или иное торжество под строгим контролем Иосифа, ведь парень очень внимательно следит за тем, чтобы его будущая жена не позволяла себе появляться в обществе в слишком откровенном образе.

Несмотря на недовольный вид Иосифа, Александра указала на то, что ей очень удобно в тех нарядах, которые она примеряет. Вполне вероятно, что Черно все-таки поняла, почему ее избранник так переживает, поэтому решила немного подыграть Оганесяну.

Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна настоящее модное шоу

Девушке пришлось снять короткое черное платье, в котором она хотела отправиться на мероприятие, и примерить довольно яркий комбинезон зеленого цвета. Наряд Саше показался слишком простым, поэтому она попыталась придать ему богатый вид, использовав при этом золотой пояс. Затем возлюбленная Иосифа попыталась втиснуть свои пышные формы в красные брюки, что привело к поломке ширинки.

Как закончилось модное шоу от Черно, пока неизвестно как и то, пошла ли будущая супруга Оганесяна на мероприятие или все-таки осталась дома.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:44

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