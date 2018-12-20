Дочь Дмитрия Маликова Стефанию "затравили" в Сети





Стефания Маликова в феврале этого года отметила свой 18-летний юбилей. Девушка закончила школу, поступила в МГИМО на факультет журналистики, активно ведёт страницу в социальной сети Instagram, а кроме того является дочерью известного отца. Именно этот факт из биографии Стефании многим не даёт покоя. Девушку часто критикуют за внешность, поведение, наряды и прочее.Недавно хейтеры позволили себе ряд критических высказываний в адрес Стефании Маликовой. В Сети заявили, что у девушки нет ничего выдающегося, кроме фамилии, а с возрастом она станет некрасивой и мало кому интересной.Некоторые подписчики Маликовой солидарны с мнением критиков и также «затравливают» девушку своим негативными комментариями. Но многие, конечно, и не понимают, за что Стефания «удостоилась такой чести». Они пишут, девушка молода, красива и миловидна, а злобные комментаторы просто завидуют её возрастающей популярности и привлекательной внешности.