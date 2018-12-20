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Дочь Дмитрия Маликова Стефанию "затравили" в Сети

Старшая дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания подверглась негативной критике, едва ли не травле со стороны известных блогеров. Они называют 18-летнюю девушку «светской бесприданницей» и награждают массой других нелестных эпитетов.

Дочь Дмитрия Маликова Стефанию "затравили" в Сети

Стефания Маликова в феврале этого года отметила свой 18-летний юбилей. Девушка закончила школу, поступила в МГИМО на факультет журналистики, активно ведёт страницу в социальной сети Instagram, а кроме того является дочерью известного отца. Именно этот факт из биографии Стефании многим не даёт покоя. Девушку часто критикуют за внешность, поведение, наряды и прочее.

Недавно хейтеры позволили себе ряд критических высказываний в адрес Стефании Маликовой. В Сети заявили, что у девушки нет ничего выдающегося, кроме фамилии, а с возрастом она станет некрасивой и мало кому интересной.

Дочь Дмитрия Маликова Стефанию "затравили" в Сети

Некоторые подписчики Маликовой солидарны с мнением критиков и также «затравливают» девушку своим негативными комментариями. Но многие, конечно, и не понимают, за что Стефания «удостоилась такой чести». Они пишут, девушка молода, красива и миловидна, а злобные комментаторы просто завидуют её возрастающей популярности и привлекательной внешности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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