Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал инвалидом

«Все справки уже собраны и переданы в комиссию медико-социальной экспертизы», - сообщил он.





Мужчина, который уверяет, что имеет экстрасенсорные способности, уже очень давно комментирует события, происходящие на реалити-шоу, ходит на разборы в городские квартиры, а также высказывается о «Битве экстрасенсов», в которой пару раз лично принимал участие.Кроме того, Георгий записал вместе с кастинг-директором «Дома-2» Надеждой Ермаковой несколько хитов, строил отношения с бывшими героинями телестройки, а после обвинял их в воровстве, получая дополнительную порцию хайпа.В 2017 году Малиновский распрощался с холостяцкой жизнью, и зрители уже было подумали, что он наконец-то остепенится и перестанет пиариться на своих магических способностях и «Доме-2», но нет. По их мнению, мужчина сменил тактику и теперь привлекает внимание публики, заявляя, что стал инвалидом.Пару месяцев назад экс-участник признался в том, что совсем скоро может стать полностью слепым. Но ему мало кто поверил, ведь никаких доказательств болезни он не предоставил. А теперь Георгий утверждает, что его зрение окончательно уходит, и дело дошло до того, что он занимается сбором документов для оформления инвалидности.По словам мужчины, у него полностью отсутствует фокус глаза, из-за чего он не видит предметов, но пока еще различает их цвета.