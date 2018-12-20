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Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал инвалидом

Вот уже который год бывший герой «Дома-2» Георгий Малиновский не хочет расставаться с популярностью, полученной в периметре, и помогает ему в этом канал «ТНТ» и сотрудники телепроекта.

Мужчина, который уверяет, что имеет экстрасенсорные способности, уже очень давно комментирует события, происходящие на реалити-шоу, ходит на разборы в городские квартиры, а также высказывается о «Битве экстрасенсов», в которой пару раз лично принимал участие.

Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал инвалидом

Кроме того, Георгий записал вместе с кастинг-директором «Дома-2» Надеждой Ермаковой несколько хитов, строил отношения с бывшими героинями телестройки, а после обвинял их в воровстве, получая дополнительную порцию хайпа.

В 2017 году Малиновский распрощался с холостяцкой жизнью, и зрители уже было подумали, что он наконец-то остепенится и перестанет пиариться на своих магических способностях и «Доме-2», но нет. По их мнению, мужчина сменил тактику и теперь привлекает внимание публики, заявляя, что стал инвалидом.

Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал инвалидом

Пару месяцев назад экс-участник признался в том, что совсем скоро может стать полностью слепым. Но ему мало кто поверил, ведь никаких доказательств болезни он не предоставил. А теперь Георгий утверждает, что его зрение окончательно уходит, и дело дошло до того, что он занимается сбором документов для оформления инвалидности.

По словам мужчины, у него полностью отсутствует фокус глаза, из-за чего он не видит предметов, но пока еще различает их цвета.

«Все справки уже собраны и переданы в комиссию медико-социальной экспертизы», - сообщил он.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:26

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