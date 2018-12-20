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Владимир Путин рассказал о музыкальных предпочтениях

В одном из своих недавних интервью Владимир Путин рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Президент Российской Федерации признался, что любит слушать классическую музыку.

Владимир Путин рассказал о музыкальных предпочтениях

Владимир Путин считает, что любая музыка заслуживает внимания, особенно, если она талантливая. Но Heavy metal очень тяжел для восприятия главы российского государства, поэтому он предпочитает совершенно другой жанр. Также Владимир Владимирович уверяет, что музыкальные произведения должны рождать положительные эмоции. Президент Российской Федерации признался, что он отдает предпочтение классической музыке.

Владимир Путин рассказал, что его любимыми композиторами являются такие легендарные личности, как Пётр Чайковский, Франц Шуберт, Вольфганг Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Ференц Лист и Иоганнес Брамс.

Известно, что среди российских групп Владимир Путин отдает предпочтение "Любэ".



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:27

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