В Мексике обнаружен неизвестный вид змеи, полвека находившийся в желудке родственника





В 1976 году в лесу фермером из штата Чьяпас была найдена Центрально-американская коралловая змея. Это вид известен ученым благодаря своей "привычке" питаться другими пресмыкающимися. Аспида передали в руки исследователей, где рептилию вскрыли. Внутри коралловой змеи оказались останки другой.Ученые не смогли определить вид и отложили изучение. Только спустя 40 лет герпетологам из Техасского университета удалось завершить затянувшееся исследование. Новый вид получил название Cenaspis aenigma, что буквально означает "загадочная обеденная змея".Извлеченный из внутренностей змеи Cenaspis aenigma оказался самцом, предпочитающим в свое время обитать под землей. Вид имеет необычный рисунок на чешуе, развитые крепкие зубы, а также мощные челюсти.По мнению экспертов, это пресмыкающееся относится к роющим змеям, питающимся червями, слизнями, тараканами и многоножками с жестким панцирем.Один из авторов исследования сделал вывод, что "обеденная змея" имеет признаки других сородичей, которые являются взаимоисключающими в данном виде. Вероятно, в дикой природе ещё есть много неразгаданных учеными явлений.