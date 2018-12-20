Возобновлено производство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 "Белый лебедь"





Информация передана Алексеем Криворучко, являющимся заместителем министра обороны РФ. В настоящее время в рамках предприятия собирают полностью новые боевые самолеты. После испытаний данных самолётов военными будут приниматься решения касательно серийной сборки. На вооружении РФ сейчас стоят 16 единиц Ту-160. Их постепенно модернизируют до Ту-160М. До следующего года должны быть усовершенствованы все бомбардировщики. Кроме замены силовых установок, а также бортового современного оборудования версию Ту-160М наделят расширенной номенклатурой вооружений. Бомбардировщики смогут оснащаться перспективными стратегическими крылатыми ракетами Х-101/Х-102. За счёт модернизации будут продлены сроки службы Ту-160.Новая техника должна усилить дальнюю российскую авиацию и в перспективе стать заменой Ту-160, которые выработали свой ресурс. В начале будут серийно выпускать бомбардировщики версии Ту-160М. Позднее Казанским авиационным заводом запланировано производство самолетов в модернизированной вариации Ту-160М2. В рамках программы глобальной модернизации «Белых лебедей» полностью заменят бортовое радиоэлектронное оборудование, системы управления, двигателя. Модель будет отличаться цифровым управлением. Бомбардировщик-ракетоносец проектируют непосредственно в электронном виде. Производство версии Ту-160М2 должно начаться в 2023 г. Военное ведомство РФ собирается приобрести не менее 50 новых бомбардировщиков.