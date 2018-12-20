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Светлана Светикова показала поклонникам подросшего младшего сына Кристиана

Известная российская певица и артистка мюзиклов, исполнительница роли Эсмеральды в легендарном «Нотр-Дам де Пари» («Notre Dame de Paris») Светлана Светикова показала поклонникам в Instagram подросшего младшего сына Кристиана. В начале сентября малыш отпраздновал первую годовщину и уже удивляет маму своей смышлёностью.

Светлана Светикова показала поклонникам подросшего младшего сына Кристиана

Светлана Светикова уже несколько лет живёт в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двух сыновей – 5-летнего Милана и годовалого Кристиана. Светикова рассказывала, вторые роды у неё проходили не очень легко, тем не менее, она справилась и родила здорового малыша.

После вторых родов певица буквально за считанные месяцы вернула прежнюю форму и с удовольствием вернулась к любимой работе. Теперь Светикова совмещает профессиональную деятельность с приятными заботами материнства.

Светлана Светикова показала поклонникам подросшего младшего сына Кристиана

Недавно она поделилась, какой смышлёный растёт маленький Кристиан. Как-то он услышал её более резкий, чем обычно тон по отношению к супругу, принёс ей телефон и произнёс всего лишь одно слово: «Папа». Но в его глазах она увидела все невысказанные эмоции и искреннее удивление её странным поведением. Она перезвонила супругу, они поговорили в спокойном тоне, и малыш отошёл от неё удовлетворённым. Артистка поразилась, насколько тонко маленький ребёнок может чувствовать эмоции и настроение своей мамы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:14

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