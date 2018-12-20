Светлана Светикова показала поклонникам подросшего младшего сына Кристиана

Светлана Светикова уже несколько лет живёт в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двух сыновей – 5-летнего Милана и годовалого Кристиана. Светикова рассказывала, вторые роды у неё проходили не очень легко, тем не менее, она справилась и родила здорового малыша.После вторых родов певица буквально за считанные месяцы вернула прежнюю форму и с удовольствием вернулась к любимой работе. Теперь Светикова совмещает профессиональную деятельность с приятными заботами материнства.Недавно она поделилась, какой смышлёный растёт маленький Кристиан. Как-то он услышал её более резкий, чем обычно тон по отношению к супругу, принёс ей телефон и произнёс всего лишь одно слово: «Папа». Но в его глазах она увидела все невысказанные эмоции и искреннее удивление её странным поведением. Она перезвонила супругу, они поговорили в спокойном тоне, и малыш отошёл от неё удовлетворённым. Артистка поразилась, насколько тонко маленький ребёнок может чувствовать эмоции и настроение своей мамы.