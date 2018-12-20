Платёжную систему Huawei Pay запустили в России





Компания Huawei сообщила, что второй страной после Китая, где запустили Huawei Pay, стала Россия. На сегодняшний день воспользоваться системой уже могут клиенты "Россельхозбанка" и "Газпромбанка", однако позже список значительно расширится. Также необходимо быть обладателем таких брендовых смартфонов, как Mate 20 (Pro), Honor 9/10/View 10, P20 (Pro), P10 (Plus) или Porsche Design Mate 20 RS.Из банковских карт подходит UnionPay, однако MasterCard и Visa заработают позднее. Huawei Pay позволит безналично рассчитываться в тех заведениях и магазинах, где поддерживается оплата картами с бесконтактной системой. Владельцы смартфонов могут скачать приложение "Huawei Кошелёк" и далее следовать инструкции. Загрузить программу следует из магазина AppGallery. Huawei надеется, что новая платёжная система станет удобной альтернативой приложениям от Google, Apple и Samsung.