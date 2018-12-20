Тимати благодарит Владимира Путина за высокую оценку его творчества

Тимати не мог не порадовать фанатов новой публикацией, а особенно оценкой российского президента. Так, на большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о притеснениях некоторых звезд властями. Политик заявил, что сам не против творчества рэп-музыкантов и вспомнил о Тимати.По словам президента, невзирая на множество татуировок, вызывающих предвзятое отношение, Тимати удалось показать себя с лучшей стороны. Творчество популярного музыканта заслужило высокую оценку представителя государственной власти.Многочисленные фанаты поздравили фаворита с таким большим достижением и уверены, что после "одобрения" главы жизнь Тимати заиграет новыми яркими красками.