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Тимати благодарит Владимира Путина за высокую оценку его творчества

Рэпер показал в Instagram пост, где он благодарит президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его творчества. Тимати подтвердил слова отрывком интервью государственного деятеля, где тот рассказывает о своем отношении к известным рэп-исполнителям.

Тимати благодарит Владимира Путина за высокую оценку его творчества

Тимати не мог не порадовать фанатов новой публикацией, а особенно оценкой российского президента. Так, на большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о притеснениях некоторых звезд властями. Политик заявил, что сам не против творчества рэп-музыкантов и вспомнил о Тимати.

По словам президента, невзирая на множество татуировок, вызывающих предвзятое отношение, Тимати удалось показать себя с лучшей стороны. Творчество популярного музыканта заслужило высокую оценку представителя государственной власти.
Тимати благодарит Владимира Путина за высокую оценку его творчества

Многочисленные фанаты поздравили фаворита с таким большим достижением и уверены, что после "одобрения" главы жизнь Тимати заиграет новыми яркими красками.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:19

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