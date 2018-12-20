Ксению Бородину опять раскритиковали за накрашенные губы старшей дочери Маруси

«Бородина, ты что совсем с ума сошла? Как так можно? Ей же всего 9 лет! Уродуешь ребенка! Лучше бы воспитанием Теоны занялась!» - продолжают писать в Сети.





Не секрет, что многие интернет-пользователи считают младшую дочь Бородиной и Курбана Омарова – Теону очень избалованным ребенком, воспитанию которой родители уделяют не достаточное количество времени. В то время как Марусю – старшую наследницу Ксении, которую телезнаменитость родила в первом браке, все любят.Поклонники ведущей телепроекта не устают ежедневно писать своей любимице, что не могут налюбоваться ее дочерью Марусей, и подчеркивают, что в отличие от Теоны, девочка имеет очень хорошее воспитание и является довольно умной малышкой.Новая фотография Маруси буквально «взорвала» социальные сети, а все из-за накрашенных губ 9-летней девочки. В итоге на Бородину накинулись злопыхатели, которые по полной программе отчитали знаменитость. Один за другим фолловеры принялись отмечать, что краситься в таком юном возрасте малышке не стоит.Ярые недоброжелатели Ксении пошли еще дальше и начали оскорблять ведущую «Дома-2» и ее старшую наследницу. По словам хейтеров, Бородина явно сошла с ума, если начала покупать своей 9-летней дочери помады, а также добавили, что звезда уродует природную красоту малышки.