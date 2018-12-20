АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Ксению Бородину опять раскритиковали за накрашенные губы старшей дочери Маруси

Телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину «заклевали» недоброжелатели за накрашенные губы 9-летней наследницы.

Не секрет, что многие интернет-пользователи считают младшую дочь Бородиной и Курбана Омарова – Теону очень избалованным ребенком, воспитанию которой родители уделяют не достаточное количество времени. В то время как Марусю – старшую наследницу Ксении, которую телезнаменитость родила в первом браке, все любят.

Ксению Бородину опять раскритиковали за накрашенные губы старшей дочери Маруси

Поклонники ведущей телепроекта не устают ежедневно писать своей любимице, что не могут налюбоваться ее дочерью Марусей, и подчеркивают, что в отличие от Теоны, девочка имеет очень хорошее воспитание и является довольно умной малышкой.

Новая фотография Маруси буквально «взорвала» социальные сети, а все из-за накрашенных губ 9-летней девочки. В итоге на Бородину накинулись злопыхатели, которые по полной программе отчитали знаменитость. Один за другим фолловеры принялись отмечать, что краситься в таком юном возрасте малышке не стоит.

Ксению Бородину опять раскритиковали за накрашенные губы старшей дочери Маруси

Ярые недоброжелатели Ксении пошли еще дальше и начали оскорблять ведущую «Дома-2» и ее старшую наследницу. По словам хейтеров, Бородина явно сошла с ума, если начала покупать своей 9-летней дочери помады, а также добавили, что звезда уродует природную красоту малышки.

«Бородина, ты что совсем с ума сошла? Как так можно? Ей же всего 9 лет! Уродуешь ребенка! Лучше бы воспитанием Теоны занялась!» - продолжают писать в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Светикова показала поклонникам
Телепроект «Дом-2» разыскивает семьи, которые
Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман
Максим Виторган в Instagram показал голое фото
Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна
Владимир Путин рассказал о музыкальных
Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал
Тимати благодарит Владимира Путина за высокую
Гуру здорового образа жизни признал полезным
Алексей Ягудин даст бесплатные уроки фигурного
AnTuTu: Опережение по тестам Lenovo Z5 Pro
Золотодобывающая компания Кенеса Ракишева
Флагманы Google Pixel 3 и 3 XL не могут нормально
Елена Захарова расплакалась на форуме для
Ксению Бородину опять раскритиковали за
Honda представит в Токио Civic Versatilist
Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне
Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95
Влад Соколовский прояснил информацию о
Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с
Анна Седокова порадовала подписчиков забавным
Арина Шарапова посмеялась над рабочими на Красной
Ирина Михайловна Донцова в погоне за стройностью
Chery представит в России кроссоверы Tiggo 4 и
В России запущена печь для переработки опасного
Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы
Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе
Volkswagen показал гибридные версии Touareg и
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
Просмотреть все новости