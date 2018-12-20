Алексей Ягудин даст бесплатные уроки фигурного катания

«Лёшенька, какой Вы молодец, занятия бесплатные, просто супер!», «Алексей, Вам очень идёт быть в кругу детей. Успехов в нелёгком труде!», «Браво, занятия бесплатные! Молодцы! Спасибо», - с восторгом пишут поклонники фигуриста.



Это уже вторая бесплатная сессия от Школы фигурного катания Алексея Ягудина. Публикация фигуриста в считанные часы набирает лайки и положительные отзывы пользователей. Очень многие пишут слова благодарности, не часто встретишь подобную благотворительность от именитых артистов или спортсменов.