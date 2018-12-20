Алексей Ягудин даст бесплатные уроки фигурного катания
Заслуженный мастер спорта России фигурист Алексей Ягудин на странице в Instagram разместил объявление о записи на бесплатные занятия фигурным катанием на Детском катке. Уроки олимпийским чемпионом и его командой будут проводиться три раза в неделю в будние и выходные дни.
Это уже вторая бесплатная сессия от Школы фигурного катания Алексея Ягудина. Публикация фигуриста в считанные часы набирает лайки и положительные отзывы пользователей. Очень многие пишут слова благодарности, не часто встретишь подобную благотворительность от именитых артистов или спортсменов.
Это уже вторая бесплатная сессия от Школы фигурного катания Алексея Ягудина. Публикация фигуриста в считанные часы набирает лайки и положительные отзывы пользователей. Очень многие пишут слова благодарности, не часто встретишь подобную благотворительность от именитых артистов или спортсменов.
«Лёшенька, какой Вы молодец, занятия бесплатные, просто супер!», «Алексей, Вам очень идёт быть в кругу детей. Успехов в нелёгком труде!», «Браво, занятия бесплатные! Молодцы! Спасибо», - с восторгом пишут поклонники фигуриста.
Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:00