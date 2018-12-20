AnTuTu: Опережение по тестам Lenovo Z5 Pro смартфона iPhone XS некорректно
Бенчмарк AnTuTu сообщил, что опережение по тестам Lenovo Z5 Pro девайса iPhone XS некорректно. Гаджеты на разных OC, таких как iOS и Android, оцениваются по разным алгоритмам.
В AnTuTu прокомментировали гордое заявление бренда Lenovo, что их новый смартфон смог по производительности обогнать iPhone. Бенчмарк не стал спорить, что Z5 Pro действительно по баллам опережает все Android-устройства, но к продукции Apple это не относится. На сегодняшний день результат Lenovo в тестах равен 368 480 баллам.
Показатель опередил iPhone XS (Max) и всех прочих конкурентов, которых оценивали в AnTuTu. Хотя Z5 Pro действительно очень мощное устройство, производитель поспешил сравнивать его с гаджетами Apple. Дело в том, что разные операционные системы бесполезно сопоставлять, ведь испытываются они благодаря разных алгоритмам.
В частности баллы AnTuTu не дают корректного представления о том, какой смартфон производительней: iPhone или Lenovo. Отметим, что первые продажи Z5 Pro стартуют 24 января будущего года.
В AnTuTu прокомментировали гордое заявление бренда Lenovo, что их новый смартфон смог по производительности обогнать iPhone. Бенчмарк не стал спорить, что Z5 Pro действительно по баллам опережает все Android-устройства, но к продукции Apple это не относится. На сегодняшний день результат Lenovo в тестах равен 368 480 баллам.
Показатель опередил iPhone XS (Max) и всех прочих конкурентов, которых оценивали в AnTuTu. Хотя Z5 Pro действительно очень мощное устройство, производитель поспешил сравнивать его с гаджетами Apple. Дело в том, что разные операционные системы бесполезно сопоставлять, ведь испытываются они благодаря разных алгоритмам.
В частности баллы AnTuTu не дают корректного представления о том, какой смартфон производительней: iPhone или Lenovo. Отметим, что первые продажи Z5 Pro стартуют 24 января будущего года.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:51