AnTuTu: Опережение по тестам Lenovo Z5 Pro смартфона iPhone XS некорректно





В AnTuTu прокомментировали гордое заявление бренда Lenovo, что их новый смартфон смог по производительности обогнать iPhone. Бенчмарк не стал спорить, что Z5 Pro действительно по баллам опережает все Android-устройства, но к продукции Apple это не относится. На сегодняшний день результат Lenovo в тестах равен 368 480 баллам.Показатель опередил iPhone XS (Max) и всех прочих конкурентов, которых оценивали в AnTuTu. Хотя Z5 Pro действительно очень мощное устройство, производитель поспешил сравнивать его с гаджетами Apple. Дело в том, что разные операционные системы бесполезно сопоставлять, ведь испытываются они благодаря разных алгоритмам.В частности баллы AnTuTu не дают корректного представления о том, какой смартфон производительней: iPhone или Lenovo. Отметим, что первые продажи Z5 Pro стартуют 24 января будущего года.