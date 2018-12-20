Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95





Версию Moto E4 Plus оснащают 5,5-дюймовым экраном. ОЗУ устройства составляет 2 Гб. Быстрое функционирование модели обеспечивается чипсетом Snapdragon 427. Стоимость смартфона в настоящее время составляет более $100. Фирма B&H Photo Video предлагает использовать скидочный купон на $15 в случае добавления товара в корзину. Устройство функционирует на платформе Android версии 7.1 Nougat. По мнению экспертов, смартфон подвергнут апгрейду до Oreo.В смартфоне Moto E4 Plus установлена мощная АКБ. Специалисты отмечают, что с этим гаджетом можно смело отправляться в путешествия. Аккумулятор выдаёт 5000 мАч. Данной зарядки хватит на несколько дней использования. Устройством поддерживается технология отпечатков пальцев, а также мобильная сеть 4G.