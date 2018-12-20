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Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95

Смартфон версии Moto E4 Plus имеет довольно мощную батарею. В США его предлагают за $95. Представленное в 2017 году устройство с ПЗУ на 16 Гб продавали за $179,9.

Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95

Версию Moto E4 Plus оснащают 5,5-дюймовым экраном. ОЗУ устройства составляет 2 Гб. Быстрое функционирование модели обеспечивается чипсетом Snapdragon 427. Стоимость смартфона в настоящее время составляет более $100. Фирма B&H Photo Video предлагает использовать скидочный купон на $15 в случае добавления товара в корзину. Устройство функционирует на платформе Android версии 7.1 Nougat. По мнению экспертов, смартфон подвергнут апгрейду до Oreo.

В смартфоне Moto E4 Plus установлена мощная АКБ. Специалисты отмечают, что с этим гаджетом можно смело отправляться в путешествия. Аккумулятор выдаёт 5000 мАч. Данной зарядки хватит на несколько дней использования. Устройством поддерживается технология отпечатков пальцев, а также мобильная сеть 4G.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:05

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