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Флагманы Google Pixel 3 и 3 XL не могут нормально осуществлять звонки

Владельцы начали массово жаловаться на качество работы таких смартфонов, как Google Pixel 3 и 3 XL. Флагманы не могут нормально осуществлять звонки. Это проявляется в плохом качестве связи, сбоях во время телефонных разговоров и многих других процессов.


Флагманы Google Pixel 3 и 3 XL не могут нормально осуществлять звонки

Пользователи и раньше жаловались на проблемы, связанные с функционированием новинок от Google. В этот раз были обнаружены новые недостатки устройств. Специалисты изучили присылаемую пользователями отчетность и выяснили, что во время телефонного звонка многие указывают на прерывистый звук, а также неполноценное соединение и сбой микрофона при длительном разговоре.

Проблема наблюдается во многих странах мира и не ограничивается одним оператором. В некоторых странах обладатели Google Pixel 3 и 3 XL столкнулись с трудностями в работе интернет-соединения Wi-Fi.

Для того, чтобы избавиться от неполадок, компания-разработчик решила заменить оборудование RMA для своих клиентов, однако во многий случаях ожидаемого эффекта это не дало. В настоящее время Google не комментирует появившиеся негативные отзывы о функционале своих продуктов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:39

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