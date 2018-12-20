Флагманы Google Pixel 3 и 3 XL не могут нормально осуществлять звонки





Пользователи и раньше жаловались на проблемы, связанные с функционированием новинок от Google. В этот раз были обнаружены новые недостатки устройств. Специалисты изучили присылаемую пользователями отчетность и выяснили, что во время телефонного звонка многие указывают на прерывистый звук, а также неполноценное соединение и сбой микрофона при длительном разговоре.Проблема наблюдается во многих странах мира и не ограничивается одним оператором. В некоторых странах обладатели Google Pixel 3 и 3 XL столкнулись с трудностями в работе интернет-соединения Wi-Fi.Для того, чтобы избавиться от неполадок, компания-разработчик решила заменить оборудование RMA для своих клиентов, однако во многий случаях ожидаемого эффекта это не дало. В настоящее время Google не комментирует появившиеся негативные отзывы о функционале своих продуктов.