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Елена Захарова расплакалась на форуме для родителей "особенных" детей

Российская актриса театра и кино Елена Захарова, пережившая почти семь лет назад потерю новорожденной дочери и предательство супруга, на форуме для родителей «особенных» детей не смогла сдержать слёз. Вместе с ней на мероприятие пришла Эвелина Блёданс, мама «солнечного» Семёна и актёры, снявшиеся в фильме «Бабочка».

Елена Захарова расплакалась на форуме для родителей "особенных" детей

Елена Захарова, пережившая огромную жизненную трагедию, не может равнодушно относиться к чужим проблемам. Недавно актриса снялась в фильме «Бабочка», повествующем о реальной истории жизни Светланы Рашванд, жительницы Нижнего Новгорода, воспитывающей с мужем «особенную» дочь Аню. Захарова настолько расчувствовалась на форуме, что не смогла сдержать слёз и расплакалась прямо на сцене.

Кстати и Захарова, и Блёданс, как и остальные актёры, снявшиеся в фильме, отказались от гонораров в пользу больных деток. Эвелина Блёданс в Instagram поделилась снимками с форума, на которых многие подписчики заметили слёзы Захаровой. Многие под постом написали слова поддержки и благодарность актёрам, сделавшим благое дело.

Елена Захарова расплакалась на форуме для родителей "особенных" детей

«Великое дело делаете!», «Какие же вы все молодцы!!», «Леночка! Не плачьте, мы Вас очень любим», - написали растроганные поклонники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:28

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