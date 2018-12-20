Елена Захарова расплакалась на форуме для родителей "особенных" детей

«Великое дело делаете!», «Какие же вы все молодцы!!», «Леночка! Не плачьте, мы Вас очень любим», - написали растроганные поклонники.

Елена Захарова, пережившая огромную жизненную трагедию, не может равнодушно относиться к чужим проблемам. Недавно актриса снялась в фильме «Бабочка», повествующем о реальной истории жизни Светланы Рашванд, жительницы Нижнего Новгорода, воспитывающей с мужем «особенную» дочь Аню. Захарова настолько расчувствовалась на форуме, что не смогла сдержать слёз и расплакалась прямо на сцене.Кстати и Захарова, и Блёданс, как и остальные актёры, снявшиеся в фильме, отказались от гонораров в пользу больных деток. Эвелина Блёданс в Instagram поделилась снимками с форума, на которых многие подписчики заметили слёзы Захаровой. Многие под постом написали слова поддержки и благодарность актёрам, сделавшим благое дело.