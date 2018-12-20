Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне Sony Xperia XA3
Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне Xperia XA3 от Sony до официального анонса. Помимо изображения чехла будущего устройства, данные о нём были занесены в базу EEC.
Евразийская экономическая комиссия на своём официальном сайте раскрыла некоторые подробности о выходе Xperia XA3 и других новых смартфонов Sony. Осталось меньше месяца до выставки CES 2019, где компания анонсирует новые гаджеты. Однако EEC уже подтвердила, что в Европе к скорому выходу готовятся девайсы линейки Xperia.
В базе данных появилось несколько новых серийных номеров: I4213, I4312 и I4113. Ранее Xperia XA2 Ultra был присвоен код H4213, модели XA2 - H4113. Стоит отметить, что смартфоны Sony нумеруются из года в год в алфавитном порядке.
Если год назад они попадали в перечень с буквой G, а в 2018-м - с H, то в грядущем году станут начинаться с I. Именно поэтому инсайдеры не сомневаются, что EEC упоминает именно Xperia XA3.
Что касается технических характеристик и дизайна, о гаджете практически ничего не известно. В Сети появилось изображение чехла для будущего смартфона, который указывает на те или иные внешние особенности.
Евразийская экономическая комиссия на своём официальном сайте раскрыла некоторые подробности о выходе Xperia XA3 и других новых смартфонов Sony. Осталось меньше месяца до выставки CES 2019, где компания анонсирует новые гаджеты. Однако EEC уже подтвердила, что в Европе к скорому выходу готовятся девайсы линейки Xperia.
В базе данных появилось несколько новых серийных номеров: I4213, I4312 и I4113. Ранее Xperia XA2 Ultra был присвоен код H4213, модели XA2 - H4113. Стоит отметить, что смартфоны Sony нумеруются из года в год в алфавитном порядке.
Если год назад они попадали в перечень с буквой G, а в 2018-м - с H, то в грядущем году станут начинаться с I. Именно поэтому инсайдеры не сомневаются, что EEC упоминает именно Xperia XA3.
Что касается технических характеристик и дизайна, о гаджете практически ничего не известно. В Сети появилось изображение чехла для будущего смартфона, который указывает на те или иные внешние особенности.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:09