Ирина Михайловна Донцова в погоне за стройностью забыла о своей тяжело больной дочери Майе

«Либо они врут, что Майя в больнице, либо мамаше пофиг на дочь», «Нормальная мать похудела бы на 4 кг за день, а не за неделю», «Я тоже обратила внимание. Майя плачет, что может остаться без детей, а мама в это время думает о том, как будет выглядеть в купальнике», - высказываются в комментариях подписчики.





При этом женщина подчеркнула, что помогает ей будущая сватья Наталья Купина. По ее словам, мама Леши профессионал не только в вопросах спорта, но и в вопросах правильного питания, ведь под ее чутким контролем она уже сбросила 4 килограмма.Но пользователи Сети не стали радоваться успехам Ирины Михайловны также, как и тому, что она подружилась с мамой Купина, а обратили внимание, что женщина ведет себя очень беспечно, учитывая тот факт, что ее дочь имеет большие проблемы со здоровьем и может лишиться возможности иметь детей.По мнению большинства, любящая мать, узнав о серьезной болезни своего ребенка, потеряет всякий аппетит и похудеет без посторонней помощи, часами находясь рядом с чадом и делая все возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. А Донцова-старшая ведет себя так, будто с Майей ничего серьезного не произошло.