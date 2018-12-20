АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Влад Соколовский прояснил информацию о предстоящей свадьбе

Экс-супруг Риты Дакоты, популярный исполнитель Влад Соколовский на странице в Instagram объяснил ситуацию со своей якобы предстоящей свадьбой. Певец написал, пока не собирается делать никому предложение, а всем поклонникам пожелал настоящей любви и позитивного настроения.

Влад Соколовский прояснил информацию о предстоящей свадьбе

Последние несколько дней в Сети активно обсуждали новость о предстоящей свадьбе Влада Соколовского, при том, что официально он пока ещё женат на Рите Дакоте, хотя некоторое время и не живут вместе. Такие выводы были сделаны после опубликования Соколовским фотографии, сделанной у витрины ювелирного бренда, специализирующегося на изготовлении помолвочных и обручальных колец.

Тогда многие поклонники певца предположили, он готовится к предложению руки и сердца модели Наталье Сульяновой, хотя и информация об их отношениях официально не подтверждалась ни Соколовским, ни его избранницей.

Влад Соколовский прояснил информацию о предстоящей свадьбе

В новом посте певец объяснил, предыдущие фотографии в соцсети отнюдь не означают его серьёзных намерений в чей-то адрес, это просто снимки и именно так к ним нужно относиться, а не «бежать впереди паровоза». Влад Соколовский написал, в ближайшее время точно не намерен жениться, а всем остальным желает любви и позитива.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Захарова расплакалась на форуме для
Ксению Бородину опять раскритиковали за
Honda представит в Токио Civic Versatilist
Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне
Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95
Влад Соколовский прояснил информацию о
Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с
Анна Седокова порадовала подписчиков забавным
Арина Шарапова посмеялась над рабочими на Красной
Ирина Михайловна Донцова в погоне за стройностью
Chery представит в России кроссоверы Tiggo 4 и
В России запущена печь для переработки опасного
Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы
Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе
Volkswagen показал гибридные версии Touareg и
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
WhatsApp упростил групповые звонки для владельцев
Ольга Ветер опровергла слухи о ремонте в
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню
Проектный метод Михаила Сироткина прошел
В Китае найдены остатки древнейшего цветка на
Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»
Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за
Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»
Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan
От актёра Ивана Краско отказалась старшая дочь от
Андрей Малахов опасается за свое будущее после
В России ученые создают уникальное устройство для
Просмотреть все новости