Влад Соколовский прояснил информацию о предстоящей свадьбе

Последние несколько дней в Сети активно обсуждали новость о предстоящей свадьбе Влада Соколовского, при том, что официально он пока ещё женат на Рите Дакоте, хотя некоторое время и не живут вместе. Такие выводы были сделаны после опубликования Соколовским фотографии, сделанной у витрины ювелирного бренда, специализирующегося на изготовлении помолвочных и обручальных колец.Тогда многие поклонники певца предположили, он готовится к предложению руки и сердца модели Наталье Сульяновой, хотя и информация об их отношениях официально не подтверждалась ни Соколовским, ни его избранницей.В новом посте певец объяснил, предыдущие фотографии в соцсети отнюдь не означают его серьёзных намерений в чей-то адрес, это просто снимки и именно так к ним нужно относиться, а не «бежать впереди паровоза». Влад Соколовский написал, в ближайшее время точно не намерен жениться, а всем остальным желает любви и позитива.