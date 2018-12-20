В России запущена печь для переработки опасного мусора





Специалисты из Национального исследовательского технологического университета смогли создать уникальную печь. Устройство для переработки техногенных тяжёлых отходов является единственным в своем роде и уже запущена в Российской Федерации. Научные работники особо отмечают, что в этой печи можно уничтожить даже отходы, которые содержат углерод, железо, шлаки, шламы и множество других весьма опасных отходов.Сообщается, что новая перерабатывающая печь может выплавлять около 16 тысяч тонн металла за один год, при этом производя электричество. Также специалисты уверяют, что новинка не наносит вред окружающей среде. Данная печь уже вызвала большой интерес у крупных предпринимателей.