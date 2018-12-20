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Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки человеческих «пуков»

Электрокары компании Tesla теперь могут воспроизводить определённые звуки человеческих «пуков». Такая необычная возможность была предоставлена машинам после произведённого обновления ПО.

Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки человеческих «пуков»

Электрокары способны теперь воспроизводить 6 различных аккордов, сопровождающих процесс естественного газообразования, а также выпуска из организма человека газов. В настоящее время такие звуки будут слышны только в транспортном средстве. По заявлению Илона Маска, в алгоритм будет добавлена функция, позволяющая запускать их за счёт мобильного приложения.

Данные звуки представители Tesla рекомендуют пользователям устанавливать в автоматическом режиме вместо сигнала осуществляемого поворота. Также их можно ставить в определенный промежуток времени когда будет угодно. Нужный такой звук человеческого «пука» пользователь может подбирать в настройках, а именно в разделе, который называется «Режим тестирования выбросов».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50

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