Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки человеческих «пуков»





Электрокары способны теперь воспроизводить 6 различных аккордов, сопровождающих процесс естественного газообразования, а также выпуска из организма человека газов. В настоящее время такие звуки будут слышны только в транспортном средстве. По заявлению Илона Маска, в алгоритм будет добавлена функция, позволяющая запускать их за счёт мобильного приложения.Данные звуки представители Tesla рекомендуют пользователям устанавливать в автоматическом режиме вместо сигнала осуществляемого поворота. Также их можно ставить в определенный промежуток времени когда будет угодно. Нужный такой звук человеческого «пука» пользователь может подбирать в настройках, а именно в разделе, который называется «Режим тестирования выбросов».