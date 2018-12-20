Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе





Журналист поинтересовался у государственного деятеля, не планирует ли он жениться. В свою очередь, Владимир Владимирович задал встречный вопрос собеседнику, полюбопытствовав женат ли представитель СМИ. Когда президент получил положительный ответ, то пошутил: "женат и мне того же хочет".Российский лидер признался, что "как честному человеку" ему когда-то придется жениться. Такие "громкие" слова представителя государственной власти зал встретил бурными аплодисментами.