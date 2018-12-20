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Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе

Российский президент по время Большой ежегодной пресс-конференции заговорил о будущей свадьбе. Планами на семейную жизнь Владимир Путин старается не хвастаться, но он решил дать "конкретный" ответ на вопрос корреспондента Life. Политик заявил, что должен будет жениться.

Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе

Журналист поинтересовался у государственного деятеля, не планирует ли он жениться. В свою очередь, Владимир Владимирович задал встречный вопрос собеседнику, полюбопытствовав женат ли представитель СМИ. Когда президент получил положительный ответ, то пошутил: "женат и мне того же хочет".

Российский лидер признался, что "как честному человеку" ему когда-то придется жениться. Такие "громкие" слова представителя государственной власти зал встретил бурными аплодисментами.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:00

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