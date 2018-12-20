Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе
Российский президент по время Большой ежегодной пресс-конференции заговорил о будущей свадьбе. Планами на семейную жизнь Владимир Путин старается не хвастаться, но он решил дать "конкретный" ответ на вопрос корреспондента Life. Политик заявил, что должен будет жениться.
Журналист поинтересовался у государственного деятеля, не планирует ли он жениться. В свою очередь, Владимир Владимирович задал встречный вопрос собеседнику, полюбопытствовав женат ли представитель СМИ. Когда президент получил положительный ответ, то пошутил: "женат и мне того же хочет".
Российский лидер признался, что "как честному человеку" ему когда-то придется жениться. Такие "громкие" слова представителя государственной власти зал встретил бурными аплодисментами.
Журналист поинтересовался у государственного деятеля, не планирует ли он жениться. В свою очередь, Владимир Владимирович задал встречный вопрос собеседнику, полюбопытствовав женат ли представитель СМИ. Когда президент получил положительный ответ, то пошутил: "женат и мне того же хочет".
Российский лидер признался, что "как честному человеку" ему когда-то придется жениться. Такие "громкие" слова представителя государственной власти зал встретил бурными аплодисментами.
Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:00