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Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона во время съёмок

Звезда комедийного сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала о падении с балкона во время съёмок. Исполнительнице роли Лены пришлось самой выполнять опасный трюк.

Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона во время съёмок

Алексеева рассказала поклонникам сериала "Ольга" об одной из сцен в новом фильме, где её героиня падает с балкона. По сюжету актриса должна по простыне забраться в квартиру этажом выше зимой в очень открытом наряде Снегурочки. Поскольку звезда отказалась от каскадёров, ей пришлось самостоятельно рисковать здоровьем.

До съёмок Алексеева проконсультировалась с профессионалами, а режиссёр обеспечил страховку. Под балкон поставили строительную люльку с матами, на которые артистке предстояло падать. Знаменитость вспоминает, что ей было очень холодно, а подтягиваться на простыне - непросто.

Уже когда героиня почти поднялась, её схватил за топик Пушкин, и затем произошло падение. Алексеева опасалась, что приземлится не в середину люльки, ведь та небольшая, а ударится головой о железный край. Однако в конце концов звезда храбро сыграла свою роль и очень довольна проделанной работой.

Актриса призналась, что сильно привязалась к своей грубоватой, но заслуживающей счастья героине. Напомним, что третий сезон "Ольги" показали в ноябре, а 27 декабря стартует показ новогодней комедии "Год свиньи" с участием Алексеевой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:40

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