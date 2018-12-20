Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона во время съёмок

Алексеева рассказала поклонникам сериала "Ольга" об одной из сцен в новом фильме, где её героиня падает с балкона. По сюжету актриса должна по простыне забраться в квартиру этажом выше зимой в очень открытом наряде Снегурочки. Поскольку звезда отказалась от каскадёров, ей пришлось самостоятельно рисковать здоровьем.До съёмок Алексеева проконсультировалась с профессионалами, а режиссёр обеспечил страховку. Под балкон поставили строительную люльку с матами, на которые артистке предстояло падать. Знаменитость вспоминает, что ей было очень холодно, а подтягиваться на простыне - непросто.Уже когда героиня почти поднялась, её схватил за топик Пушкин, и затем произошло падение. Алексеева опасалась, что приземлится не в середину люльки, ведь та небольшая, а ударится головой о железный край. Однако в конце концов звезда храбро сыграла свою роль и очень довольна проделанной работой.Актриса призналась, что сильно привязалась к своей грубоватой, но заслуживающей счастья героине. Напомним, что третий сезон "Ольги" показали в ноябре, а 27 декабря стартует показ новогодней комедии "Год свиньи" с участием Алексеевой.