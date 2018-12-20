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У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны Ледникового периода

У берегов Австралии учеными были обнаружены загадочные дюны, которые образовались в Ледниковый период. Также сообщается, что они хорошо сохранились.

У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны Ледникового периода

Специалисты изучили дюны Ледникового периода. Они пришли к выводу, что им удалось не потерять форму лишь благодаря тому, что они окаменели прежде, чем их накрыла вода еще 12 тысяч лет назад. Исследователи особо отметили, что участок с дюнами простирается почти на 70 километров. Также сообщается, что в первые дюны Ледникового периода были найдены экспедицией, которая отправилась на Большой Барьерный риф.

Эксперты уверяют, что между современными дюнами и их предками имеется различие. Внутри зерен, которые были найдены, отмечено присутствие карбоната кальция вместо кварца. Специалисты сделали вывод, что погруженные в воду песчинки совместно цементировались, прежде чем погружались в воду тысячи лет назад.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:43

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