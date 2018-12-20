Ольга Ветер опровергла слухи о ремонте в квартире, выигранной на «Доме-2»





Многим до сих пор не понятно, почему Алиана Устиненко живет вместе с сыном на съемной квартире, а не в той, что она выиграла в периметре. Андрей Чуев даже не заикается о подарке, собственно, как и Никита Кузнецов с Дариной Маркиной, получившие жилье в Москве в прошлом году.Прояснить ситуацию попыталась Ольга Ветер, ставшая «Человеком года» несколько лет назад. Мало того, что девушка только в этом году получила обещанные ключи от квартиры, так еще и без современного ремонта, о котором говорилось в условиях конкурса.Многие поклонники реалити-шоу уже начали критиковать руководство за обман, но неделю назад в Сети появилась информация о том, что проект все же сдержал обещание и отремонтировал жилье. Причем публике продемонстрировали даже подтверждающие фотографии с радостными комментариями самой Оли.После увиденного зрители успокоились, так как все условия были соблюдены и обещания выполнены, а значит, можно не волноваться о том, что Роман Капаклы, который стал победителем конкурса в этом году, получит квартиру в столице.Впрочем, счастье продлилось недолго, ведь выяснилось, что Ветер не имеет никакого отношения к статье, опубликованной на сайте «Дома-2», и ее квартира как была без ремонта, так такой и осталась, поскольку своими силами сделать его она не может и продолжает жить на съемной квартире, гадая, что делать с новой, за содержание которой приходится ежемесячно платить немалые деньги.