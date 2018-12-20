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Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном

Т-80БВМ может производить выстрелы снарядами с обеднённым ураном. Теперь модернизированная версия танка Т-80БВМ может стрелять подкалиберными бронебойными снарядами.

Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном


Танк обладает доработанным стабилизатором вооружения и механизмом заряжания под такие современные боеприпасы как 3БМ59 "Свинец-1", а также 3БМ60 "Свинец-2"». В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав. Первый с 200 км пробивает однородную защиту до 74 см. А вот другой с аналогичного расстояния пробивает боеприпасы до 83 см. Один из данных снарядов оснащается сердечником, в котором имеется обедненный уран с вольфрамом (Материал-Б). Эффективность таких боеприпасов обуславливается тем, что уран и вольфрам имеют большую плотность в сравнении со сталью.

Модель Т-80БВМ представляет собой дальнейшую модернизацию танка версии Т-80БВ. Боевая машина оснащается многоканальным специальным прицелом типа «Сосна-У». Танк имеет 125-мм орудие 2А46М-4, доработанную газотурбинную установку. Данные боевые машины начали поставлять в войска уже в этом году.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:37

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