Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном





Танк обладает доработанным стабилизатором вооружения и механизмом заряжания под такие современные боеприпасы как 3БМ59 "Свинец-1", а также 3БМ60 "Свинец-2"». В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав. Первый с 200 км пробивает однородную защиту до 74 см. А вот другой с аналогичного расстояния пробивает боеприпасы до 83 см. Один из данных снарядов оснащается сердечником, в котором имеется обедненный уран с вольфрамом (Материал-Б). Эффективность таких боеприпасов обуславливается тем, что уран и вольфрам имеют большую плотность в сравнении со сталью.Модель Т-80БВМ представляет собой дальнейшую модернизацию танка версии Т-80БВ. Боевая машина оснащается многоканальным специальным прицелом типа «Сосна-У». Танк имеет 125-мм орудие 2А46М-4, доработанную газотурбинную установку. Данные боевые машины начали поставлять в войска уже в этом году.