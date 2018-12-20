Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы Пугачёвой тридцатилетней давности

«Какие стильные! А ножки у Аллы мечта!», «Верните мне ту Аллу», «Мегазвёзды. Это неповторимо», «Как молоды вы были. Почти не изменились. Красивые, талантливые, любимые. Ностальгия!»,- пишут благодарные поклонники таланта Николаева и Пугачёвой.



Игорь Николаев и Алла Борисовна на снимке молодые и счастливые, при этом поклонники заметили, певица и тридцать лет назад была великой модницей и выглядела потрясающе. На архивном снимке видно, он действительно сделан в далёком 1987 году на фоне типичного для Японии дома.Подписчики благодарят Николаева за предоставленный снимок, вспоминают молодые годы двух известных артистов и рассматривают их наряды. Причём многие заметили, одежда Пугачёвой будто повторяет современную моду – джинсы «в облипку», короткие носки и футболка-туника.