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Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы Пугачёвой тридцатилетней давности

В последнее время российский композитор и исполнитель Игорь Николаев часто в Instagram делится с подписчиками своими архивными снимками. Недавно он опубликовал совместную с Аллой Пугачёвой фотографию тридцатилетней давности, сделанную в Японии.

Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы Пугачёвой тридцатилетней давности

Игорь Николаев и Алла Борисовна на снимке молодые и счастливые, при этом поклонники заметили, певица и тридцать лет назад была великой модницей и выглядела потрясающе. На архивном снимке видно, он действительно сделан в далёком 1987 году на фоне типичного для Японии дома.

Подписчики благодарят Николаева за предоставленный снимок, вспоминают молодые годы двух известных артистов и рассматривают их наряды. Причём многие заметили, одежда Пугачёвой будто повторяет современную моду – джинсы «в облипку», короткие носки и футболка-туника.

«Какие стильные! А ножки у Аллы мечта!», «Верните мне ту Аллу», «Мегазвёзды. Это неповторимо», «Как молоды вы были. Почти не изменились. Красивые, талантливые, любимые. Ностальгия!»,- пишут благодарные поклонники таланта Николаева и Пугачёвой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:00

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