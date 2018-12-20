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Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»

Последние несколько недель в эфире телепроекта «Дом-2» зрителям приходится наблюдать за тем, как Елена Баранова ежедневно устраивает истерики. Причем сначала она слезно просила отправить к ней с Острова любви Артема Сороку, а теперь мечтает, чтобы он улетел обратно.

На прошлой неделе девушка уже находилась в шаге от вылета, однако в самый последний момент ее спас Игорь Лепехин, к которому на Поляну пришла супруга, и они решили дать друг другу еще один шанс, но за воротами реалити-шоу, так как там находится их общая 11-месячная дочь.

Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»

Таким образом, еще целую неделю Лена прожила в периметре, устраивала сцены ревности своему возлюбленному, но закрепиться на проекте ей так и не удалось. Появились слухи, что Влад Кадони лично вручил участнице билет до Киева в одну сторону и выделил 1 тысячу рублей на мелкие расходы.

Конечно, сам ведущий отправить Баранову домой не мог, очевидно, что это все было запланировано организаторами, которым, судя по всему, тоже надоело наблюдать за постоянными истериками этой красавицы.

Стоит отметить, что официальных подтверждений ухода Лены пока нет, и буквально вчера в эфире показали, как она крушила их общую с Артемом комнату на Поляне, узнав, что он согласился отправиться на свидание с новенькой участницей. Однако, если зайти на страницу девушки в Instagram, то становится понятно, что она действительно находится за пределами телестройки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:13

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