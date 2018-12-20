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Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за изнурительных диет нарушился гормональный фон

Специалисты убеждены, что жесткие диеты Ольги Бузовой негативно отразились на ее здоровье.

Несмотря на то, что Ольга мечтает обзавестись семьей и уже даже задумалась о детях, телезнаменитость по-прежнему одинока. По мнению интернет-пользователей, Бузова сама виновата в том, что так и не смогла встретить мужчину, с которым смогла бы создать то крепкое и верное семейство, о котором так грезит.

Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за изнурительных диет нарушился гормональный фон

Ведь Оля время от времени надевает на себя маску самостоятельности и независимости, чем очень отпугивает представителей сильного пола. То же касается и ее внешнего вида, так как многим мужчинам не нравятся стальные кубики пресса, которыми Бузова так часто хвастается в личном инста-блоге.

Впрочем, Ольгу это не останавливает, ведь она продолжает изнурять себя диетами и поддерживать свою худобу ради певческой карьеры. И судя по всему, пренебрежение нормальным питанием начала давать о себе знать. Дело в том, что на днях в одном из своих свежих Stories Бузова пожаловалась поклонникам, что почему-то начала очень сильно мерзнуть зимой и никак долгое время, когда выходит на улицу, не может согреться.

Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за изнурительных диет нарушился гормональный фон

По мнению медиков, это говорит о том, что новоиспеченная артистка своими постоянными диетами нарушила гормональный фон, который привел к тому, что теперь она быстро замерзает. Вполне вероятно, что у Ольги начались серьезные проблемы с щитовидной железой, которая как раз отвечает за терморегуляцию организма.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:12

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