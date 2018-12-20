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Volkswagen показал гибридные версии Touareg и Tayron

В Китае компания Volkswagen показала гибридные версии Touareg и Tayron. Стало известно, что новинки оснащены силовыми установками.

Volkswagen показал гибридные версии Touareg и Tayron

Внешний вид Volkswagen Touareg PHEV от стандартной версии практически не отличается. Силовой агрегат новинки состоит из 2-литрового бензинового мотора TSI, который работает в паре с электродвигателем. Под капотом у Volkswagen Touareg PHEV 367 лошадиных сил. Volkswagen Tayron PHEV отличается от стандартного, обновлённым бампером и дневными ходовыми огнями. У этого автомобиля также имеется бензомотор и электродвигатель, которые выдают 218 лошадиных сил. Расход бензина у гибрида для смешанного вида езды, равен практически 2 литра на 100 километров.

Также стало известно, что в продажи гибридные версии Touareg и Tayron от Volkswagen поступят уже в январе следующего года. Изначально новинки будут продаваться только в Китае, но после география поставок автомобилей расширится.



 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:50

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