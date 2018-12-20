Volkswagen показал гибридные версии Touareg и Tayron





Внешний вид Volkswagen Touareg PHEV от стандартной версии практически не отличается. Силовой агрегат новинки состоит из 2-литрового бензинового мотора TSI, который работает в паре с электродвигателем. Под капотом у Volkswagen Touareg PHEV 367 лошадиных сил. Volkswagen Tayron PHEV отличается от стандартного, обновлённым бампером и дневными ходовыми огнями. У этого автомобиля также имеется бензомотор и электродвигатель, которые выдают 218 лошадиных сил. Расход бензина у гибрида для смешанного вида езды, равен практически 2 литра на 100 километров.Также стало известно, что в продажи гибридные версии Touareg и Tayron от Volkswagen поступят уже в январе следующего года. Изначально новинки будут продаваться только в Китае, но после география поставок автомобилей расширится.