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Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan Leaf E-Plus состоится в январе

Дебют «дальнобойной» версии Nissan Leaf должен состояться в январе в рамках автошоу CES. Новую версию электрокара Nissan Leaf E-Plus наделят АКБ с ёмкостью 40-60 кВт/ч, электромотором на 200 л.с. Данную версию премируют в ноябре в рамках мотор-шоу на территории Лос-Анджелеса.

Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan Leaf E-Plus состоится в январе

Но вследствие ареста Карлоса Гона данное мероприятие перенесли. Презентация теперь может состояться 8 января. При этом в официальном представленном анонсе показ новой версии Nissan Leaf не значится. По сообщению инсайдеров, запас хода модели с увеличенной аккумуляторной батареей возрастёт до 362 км согласно стандарту EPA в США. Увеличится также скорость зарядки устройства благодаря протоколам CHAdeMO, а также терминалам до 100 кВт. Сейчас авто первую сотню набирает за 7,9 сек. За счёт реформированного силового агрегата данный показатель составит 6,5 сек.

Имеются слухи, что E-Plus в Европе появится в продаже уже в мае будущего года. Транспортное средство будет оцениваться дороже стандартной версии на 5800 евро.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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