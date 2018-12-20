Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan Leaf E-Plus состоится в январе





Но вследствие ареста Карлоса Гона данное мероприятие перенесли. Презентация теперь может состояться 8 января. При этом в официальном представленном анонсе показ новой версии Nissan Leaf не значится. По сообщению инсайдеров, запас хода модели с увеличенной аккумуляторной батареей возрастёт до 362 км согласно стандарту EPA в США. Увеличится также скорость зарядки устройства благодаря протоколам CHAdeMO, а также терминалам до 100 кВт. Сейчас авто первую сотню набирает за 7,9 сек. За счёт реформированного силового агрегата данный показатель составит 6,5 сек.Имеются слухи, что E-Plus в Европе появится в продаже уже в мае будущего года. Транспортное средство будет оцениваться дороже стандартной версии на 5800 евро.