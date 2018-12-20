Андрей Малахов опасается за свое будущее после появления робота-телеведущего





Однако гости «Прямого эфира», пришедшие с бионическими протезами и чипами под кожей, встали на защиту высоких технологий. Так, вице-президент компании по развитию инновационного и нового бизнеса Джордж Хэлд признался, что он уже продолжительное время носит чип под кожей. Небольшая капсула позволяет ему проходить на работу через турникет, не показывая специальный пропуск. Кроме того, он оплачивает все покупки в магазине подкожным чипом. Его полностью поддержал новосибирский акушер-гинеколог Александр Волчек, вжививший себе сразу шесть чипов.Под конец передачи «Прямой эфир» к обсуждению присоединился Дмитрий Кошечкин. В 20 лет у молодого человека был диагностирован рак. Врачи рекомендовали ампутировать ему руку, на ее место через некоторое время Кошечкин установил бионический протез, который фактически сделал его киборгом. Благодаря тому, что протез работает от мышечных импульсов, использовать такое устройство становится проще простого. Дмитрий признался, что он до сих пор даже инвалидность не получил.