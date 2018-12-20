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Звезда «Дома-2» Розалия Райсон развеяла миф о высокой зарплате Рапунцелей на проекте

Экс-участница «Дома-2» Розалия Райсон рассказала, сколько зарабатывают участники реалити-шоу.

Наш сайт уже писал о том, что считанные часы назад Розалия вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала о том, кто на самом деле «крышует» Ольгу Сударкину, а также объяснила поклонникам, почему скандалистка до сих пор не построила в Периметре отношения.

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон развеяла миф о высокой зарплате Рапунцелей на проекте

Также Райсон решила ответить фанатам на самый популярный вопрос, сколько зарабатывают те или иные участники телестройки. По словам возлюбленной Андрея Шабарина, семейство Рапунцель-Дмитренко не самое «дорогое» на проекте, как многие зрители подозревают.

Оказывается, что больше всего на реалити-шоу зарабатывает избранница победителя конкурса «Человек года 2018» Романа Капаклы – Марина Африкантова. Заработная плата блондинки составляет 250 тысяч рублей, в то время как другие, не менее рейтинговые участники такие как, к примеру, Донцова, Купин, Черно и т.п., получают каждый месяц 150 тысяч рублей.

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон развеяла миф о высокой зарплате Рапунцелей на проекте

Также Розалия подчеркнула, что ей самой до сих пор не удалось разобраться, почему Марина, которая не так часто появляется в эфирах «Дома-2», зарабатывает на проекте больше всех. Впрочем, ответить на вопрос поклонников, живет ли Африкантова дома или все-таки в Периметре, Райсон не смогла.

«Я постоянно жила на Сейшелах, поэтому не знаю..Вполне возможно, что Татьяна Владимировна говорила правду!» - заявила Розалия.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:42

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