Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в князи
На странице своего Instagram Прохор Шаляпин сделал очередную публикацию. В ней исполнитель намекнул, что ему удалось выбиться из грязи в князи.
Прохор Шаляпин очень часто делает различные публикации в социальных сетях. Знаменитость любит удивлять своих подписчиков. Несколько часов назад исполнитель на странице своего Instagram опубликовал фото. На снимке Прохор Шаляпин запечатлен в белоснежной рубашке с жабо и темно-синих брюках, сидит знаменитость на кресле, которое очень похоже на трон, а на его голове красуется корона. В комментарии к публикации он написал цитату Омара Хайяма про то, как из грязи выбился в князи.
Подписчики Прохора Шаляпина отреагировали сразу. Они начали писать: "Ты не князь, ты настоящий король", "Фото просто класс", "Очень понравился этот образ Прохора", "Вам идет эта одежда и корона на голове тоже)", "Король, красавец просто класс". Всего за несколько десятков минут новый пост исполнителья успел набрать более 10 тысяч отметок "Мне нравится".
Прохор Шаляпин очень часто делает различные публикации в социальных сетях. Знаменитость любит удивлять своих подписчиков. Несколько часов назад исполнитель на странице своего Instagram опубликовал фото. На снимке Прохор Шаляпин запечатлен в белоснежной рубашке с жабо и темно-синих брюках, сидит знаменитость на кресле, которое очень похоже на трон, а на его голове красуется корона. В комментарии к публикации он написал цитату Омара Хайяма про то, как из грязи выбился в князи.
Подписчики Прохора Шаляпина отреагировали сразу. Они начали писать: "Ты не князь, ты настоящий король", "Фото просто класс", "Очень понравился этот образ Прохора", "Вам идет эта одежда и корона на голове тоже)", "Король, красавец просто класс". Всего за несколько десятков минут новый пост исполнителья успел набрать более 10 тысяч отметок "Мне нравится".