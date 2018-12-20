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Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в князи

На странице своего Instagram Прохор Шаляпин сделал очередную публикацию. В ней исполнитель намекнул, что ему удалось выбиться из грязи в князи.

Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в князи

Прохор Шаляпин очень часто делает различные публикации в социальных сетях. Знаменитость любит удивлять своих подписчиков. Несколько часов назад исполнитель на странице своего Instagram опубликовал фото. На снимке Прохор Шаляпин запечатлен в белоснежной рубашке с жабо и темно-синих брюках, сидит знаменитость на кресле, которое очень похоже на трон, а на его голове красуется корона. В комментарии к публикации он написал цитату Омара Хайяма про то, как из грязи выбился в князи.

Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в князи

Подписчики Прохора Шаляпина отреагировали сразу. Они начали писать: "Ты не князь, ты настоящий король", "Фото просто класс", "Очень понравился этот образ Прохора", "Вам идет эта одежда и корона на голове тоже)", "Король, красавец просто класс". Всего за несколько десятков минут новый пост исполнителья успел набрать более 10 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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