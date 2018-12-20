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Дмитрий Дмитренко перебрал с алкоголем на мальчишнике Иосифа Оганесяна

Любимый супруг Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко не смог сдержать слово, которое дал своей жене перед тем, как ехать на мальчишник Иосифа Оганесяна.

В прошлые выходные Иосиф Оганесян и Александра Черно устроили для своих близких друзей вечеринки, на которых они окончательно попрощались со своей холостяцкой жизнью. Как выяснилось, в то время, как будущая невеста в компании подруг поехала в караоке-бар, ее жених организовал своим приятелям культурную программу с большим количеством спиртных напитков.

Дмитрий Дмитренко перебрал с алкоголем на мальчишнике Иосифа Оганесяна

Начался мальчишник Иосифа в баре, только вот закончился он совсем в другом месте. Оказалось, что Оганесян предложил друзьям отправиться в баню, откуда ребята начали активно записывать видеоролики, которые затем выкладывали в Instagram.

В результате вечеринка будущего супруга Черно закончилась тем, что Алексей Купин, позвонив Майе Донцовой, заявил, что они едут в боулинг, а потом домой, а вот бывший участник «Дома-2» Никита Шалюков сообщил поклонникам, что поездка в боулинг отменяется, и они планируют посетить кинотеатр.

Дмитрий Дмитренко перебрал с алкоголем на мальчишнике Иосифа Оганесяна

Дмитренко подчеркнул, что обещает любимой жене вот-вот приехать домой. Только вот своего обещания Дмитрий так и не сдержал, а когда появился дома, то Ольга обнаружила, что муж перебрал с алкоголем и не может произнести ни слова.

К слову, Оганесян и Черно до последнего отказывались устраивать вечеринки для своих друзей, так как были уверены, что они могут закончиться для них расставанием.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28

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