WhatsApp упростил групповые звонки для владельцев iPhone
Приложение WhatsApp для iPhone получило новое обновление, упрощающее звонки сразу с несколькими собеседниками. После обновления приложения в WhatsApp изменится вкладка «Звонки», где появится значок группового вызова собеседников.
Кликнув на такой значок, владелец устройства сможет выбрать нужных ему собеседников, а также тип вызова — голосовой или видео. На данный момент обновление доступно только в WhatsApp для устройств под управлением iOS. Дата выхода обновления приложения для Android-устройств пока не названа.
Стоит отметить, что разработчики WhatsApp постоянно создают крупные обновления. Благодаря последнему обновлению появилась возможность использовать приложение на планшетах под управлением системы Android. Однако такой планшет должен уметь работать с сим-картой, она необходима для авторизации в WhatsApp. Через Wi-Fi приложение запускаться не будет.
Кликнув на такой значок, владелец устройства сможет выбрать нужных ему собеседников, а также тип вызова — голосовой или видео. На данный момент обновление доступно только в WhatsApp для устройств под управлением iOS. Дата выхода обновления приложения для Android-устройств пока не названа.
Стоит отметить, что разработчики WhatsApp постоянно создают крупные обновления. Благодаря последнему обновлению появилась возможность использовать приложение на планшетах под управлением системы Android. Однако такой планшет должен уметь работать с сим-картой, она необходима для авторизации в WhatsApp. Через Wi-Fi приложение запускаться не будет.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:39