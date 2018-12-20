Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню «Золото»
На своей странице в Instagram Сергей Шнуров презентовал новый клип группы «Ленинград» на песню «Золото». Подписчики музыканта по достоинству оценили его старания.
Сергей Шнуров является весьма активным пользователем социальных сетей. Музыкант любит удивлять и радовать своих преданных поклонников. Сейчас солист группы «Ленинград» показал в Instagram своим фанатам фрагмент из нового клипа на песню под названием «Золото». Клип начинается, как настоящий фильм из жандра боевиков. В комментарии к видео Сергей Шнуров написал просто: «Клип».
Подписчики музыканта отреагировали моментально. Они начали писать: «СНЯТО ХОРОШО, ПОНРАВИЛОСЬ», «Сергей, спасибо за Ваше творчество. Я подругам настоятельно советую во всех непонятных жизненных ситуациях послушать Ваши песни», «Супер, класс, очень круто», «Мне понравилась песня, очень и клип», «Класс, прям мини-фильм». Всего за несколько десятков минут видео успели просмотреть более 24 тысяч пользователей Сети.
Сергей Шнуров является весьма активным пользователем социальных сетей. Музыкант любит удивлять и радовать своих преданных поклонников. Сейчас солист группы «Ленинград» показал в Instagram своим фанатам фрагмент из нового клипа на песню под названием «Золото». Клип начинается, как настоящий фильм из жандра боевиков. В комментарии к видео Сергей Шнуров написал просто: «Клип».
Подписчики музыканта отреагировали моментально. Они начали писать: «СНЯТО ХОРОШО, ПОНРАВИЛОСЬ», «Сергей, спасибо за Ваше творчество. Я подругам настоятельно советую во всех непонятных жизненных ситуациях послушать Ваши песни», «Супер, класс, очень круто», «Мне понравилась песня, очень и клип», «Класс, прям мини-фильм». Всего за несколько десятков минут видео успели просмотреть более 24 тысяч пользователей Сети.