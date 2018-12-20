АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню «Золото»

На своей странице в Instagram Сергей Шнуров презентовал новый клип группы «Ленинград» на песню «Золото». Подписчики музыканта по достоинству оценили его старания.

Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню «Золото»

Сергей Шнуров является весьма активным пользователем социальных сетей. Музыкант любит удивлять и радовать своих преданных поклонников. Сейчас солист группы «Ленинград» показал в Instagram своим фанатам фрагмент из нового клипа на песню под названием «Золото». Клип начинается, как настоящий фильм из жандра боевиков. В комментарии к видео Сергей Шнуров написал просто: «Клип».

Подписчики музыканта отреагировали моментально. Они начали писать: «СНЯТО ХОРОШО, ПОНРАВИЛОСЬ», «Сергей, спасибо за Ваше творчество. Я подругам настоятельно советую во всех непонятных жизненных ситуациях послушать Ваши песни», «Супер, класс, очень круто», «Мне понравилась песня, очень и клип», «Класс, прям мини-фильм». Всего за несколько десятков минут видео успели просмотреть более 24 тысяч пользователей Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Захарова расплакалась на форуме для
Ксению Бородину опять раскритиковали за
Honda представит в Токио Civic Versatilist
Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне
Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95
Влад Соколовский прояснил информацию о
Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с
Анна Седокова порадовала подписчиков забавным
Арина Шарапова посмеялась над рабочими на Красной
Ирина Михайловна Донцова в погоне за стройностью
Chery представит в России кроссоверы Tiggo 4 и
В России запущена печь для переработки опасного
Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы
Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе
Volkswagen показал гибридные версии Touareg и
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
WhatsApp упростил групповые звонки для владельцев
Ольга Ветер опровергла слухи о ремонте в
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню
Проектный метод Михаила Сироткина прошел
В Китае найдены остатки древнейшего цветка на
Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»
Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за
Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»
Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan
От актёра Ивана Краско отказалась старшая дочь от
Андрей Малахов опасается за свое будущее после
В России ученые создают уникальное устройство для
Просмотреть все новости