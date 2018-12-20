Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и Энгельса
Китай выпустил сериал-аниме о жизни отцов-основателей коммунизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Многосерийный фильм расскажет о молодости философов их дружбе.
Как передаёт Global Times, 19 декабря вышло китайское аниме от сайта Bilibili, приуроченное к 200-летию Маркса. Проект получил название "Лидер" и повествует о жизни философа коммунизма, его любви к супруге Жэнни фон Вестфален, а также отношениях с Энгельсом. Спонсировал выход сериала Проект по развитию марксистской теории. Его, в свою очередь, в 2004 году запустила китайская Коммунистическая партия.
Академия социальных наук КНР провела для сценаристов "Лидера" консультацию касательно истории и ключевых работ Маркса. Отметим, что Китай празднует день рождения философа на государственном уровне.
В стране проводят различные симпозиумы и показывают документальное кино. В Пекине 4 мая прошла большая конференция в честь 200-летней годовщины, которая пришлась на 2018 год.
Как передаёт Global Times, 19 декабря вышло китайское аниме от сайта Bilibili, приуроченное к 200-летию Маркса. Проект получил название "Лидер" и повествует о жизни философа коммунизма, его любви к супруге Жэнни фон Вестфален, а также отношениях с Энгельсом. Спонсировал выход сериала Проект по развитию марксистской теории. Его, в свою очередь, в 2004 году запустила китайская Коммунистическая партия.
Академия социальных наук КНР провела для сценаристов "Лидера" консультацию касательно истории и ключевых работ Маркса. Отметим, что Китай празднует день рождения философа на государственном уровне.
В стране проводят различные симпозиумы и показывают документальное кино. В Пекине 4 мая прошла большая конференция в честь 200-летней годовщины, которая пришлась на 2018 год.
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:21