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Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и Энгельса

Китай выпустил сериал-аниме о жизни отцов-основателей коммунизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Многосерийный фильм расскажет о молодости философов их дружбе.

Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и Энгельса

Как передаёт Global Times, 19 декабря вышло китайское аниме от сайта Bilibili, приуроченное к 200-летию Маркса. Проект получил название "Лидер" и повествует о жизни философа коммунизма, его любви к супруге Жэнни фон Вестфален, а также отношениях с Энгельсом. Спонсировал выход сериала Проект по развитию марксистской теории. Его, в свою очередь, в 2004 году запустила китайская Коммунистическая партия.

Академия социальных наук КНР провела для сценаристов "Лидера" консультацию касательно истории и ключевых работ Маркса. Отметим, что Китай празднует день рождения философа на государственном уровне.

Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и Энгельса

В стране проводят различные симпозиумы и показывают документальное кино. В Пекине 4 мая прошла большая конференция в честь 200-летней годовщины, которая пришлась на 2018 год.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:21

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