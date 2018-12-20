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Ксения Собчак сделала комплимент режиссеру Константину Богомолову

Бывший кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак пренебрегла благоразумием и своими же действиями подтвердила, что изменяла Максиму Виторгану.

В социальных сетях довольно активно начали обсуждать тот момент, что совсем скоро Собчак и Виторган могут окончательно расстаться, несмотря на то, что семейство объединяет общий ребенок. Поговаривают, что у Ксении появился любовник, которого она уже даже перестала скрывать.

Ксения Собчак сделала комплимент режиссеру Константину Богомолову

А любовником эпатажной журналистки стал известный российский режиссер и актер Константин Богомолов, с которым Собчак уже несколько раз появлялась на различных светских мероприятиях. А недавно стало известно, что Ксения даже летала с кинорежиссером в Сочи и в Вену, где их видели целующимися.

По словам интернет-пользователей, телеведущая своими же руками разрушила свой брак и лишила единственного наследника полноценной семьи.

«Интрижка Собчак могла бы подойти к логическому завершению, и о ней могли даже не узнать СМИ, если бы Ксения была чуточку осторожнее!» - продолжают писать в Сети.


Ксения Собчак сделала комплимент режиссеру Константину Богомолову

Выяснилось, что разоблачить предательство Ксении удалось с помощью тех же социальных сетей, в которых телезнаменитость оставляла своему любовнику многочисленные комментарии. К примеру, под одним из постов Богомолова Собчак написала Константину комплимент, в котором подчеркнула, что главным является то, что есть он, а значит, что все остальное «все еще будет».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55

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