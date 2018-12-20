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В Китае найдены остатки древнейшего цветка на Земле

Китайские ученые нашли окаменелые остатки самого древнего цветка. По словам специалистов Института геологии и палеонтологии в Нанкине, растение могло произрастать еще в юрском периоде почти 174 млн лет назад.

В Китае найдены остатки древнейшего цветка на Земле


Ботаники пока не могут назвать конкретный период, когда появились покрытосеменные цветущие растения. Например, в меловом периоде их было настолько много, что казалось, будто они все разом появились из ниоткуда. До сих пор считалось, что покрытосеменным не более 130 млн лет, однако китайские ученые нашли остатки более древнего растения, получившего название Nanjinganthus dendrostyla.

Всего в горах Китая было найдено более 260 окаменелостей. Благодаря большому количеству образцов ученым удалось провести тщательное исследование остатков. По словам профессора Цян Фу, лишь изучение таких древних растений, особенно произраставших в до меловой период, поможет понять, когда же именно появились первые покрытосеменные.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:20

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